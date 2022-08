Nancy : une amende si vous laissez tourner le moteur à l'arrêt !

Depuis ce lundi, les contrôles se multiplient. La police municipale de Nancy traque les mauvaises habitudes. Désormais, il est interdit de garder son moteur allumé si votre véhicule est à l'arrêt. Pas d'exception, si vous voulez rester au frais, vous risquez quand même une amende. D'après Jessica Pérignon, boulangerie du Chastel à Nancy, les clients qui ne coupent pas leurs moteurs sont encore nombreux. "On en voit tous les jours. Au moins une dizaine de fois par jour. Ils garent en double file. Il n'y a pas beaucoup de places de stationnement dans le coin, donc ils n'arrêtent pas le moteur. Ils mettent en warning. C'est trop compliqué", indique la boulangère. La mesure est déjà appliquée en Suisse et en Belgique. C'est une nouvelle règle pour économiser l'énergie et améliorer la qualité de l'air à Nancy. "On est dans un site qui est une cuvette où les pics de pollution atmosphérique sont relativement fréquents. Donc il s'agit d lutter contre ce phénomène dont on connaît les conséquences pour la santé de nos concitoyens", explique Bertrand Masson, adjoint au maire (PS) de Nancy. L'interdiction ne concernera pas les véhicules de secours ou les camions frigorifiques. Les voitures en préchauffage d'hiver ne seront pas non plus sanctionnées. En revanche, les livreurs qui n'éteignent pas leurs moteurs risqueront 135 euros d'amendes dans les prochaines semaines. TF1 | Reportage G. Gruber, R. Holtzinger