Nanterre : la classe politique réagit

Le président Emmanuel Macron n'a pas attendu son retour à Paris pour prendre la parole. Depuis Marseille, où il était en déplacement, il a voulu apaiser la situation : "Nous avons un adolescent qui a été tué. C'est inexplicable, inexcusable. Il faut le calme pour que la justice se fasse. Rien ne justifie la mort d'un jeune.", a-t-il déclaré. À l'Assemblée nationale, tous les partis se disent émus, mais droite et extrême droite prônent la prudence. "Les propos tenus par le président de la République sont très excessifs et je trouve irresponsables. Est-ce que l'acte est inexcusable ? Est-ce qu'il est inexplicable ? C'est à la justice de répondre", a réagi Marine Le Pen, présidente du groupe Rassemblement national à l'Assemblée nationale. La gauche réclame des lois plus contraignantes pour les policiers. "Il ne peut pas, en démocratie, y avoir de permis de tuer de la part des policiers", a expliqué Mathilde Panot, présidente du groupe La France insoumise à l'Assemblée nationale. Côté gouvernement, c'est le ministre de la ville qui a été chargé d'appeler la mère de Nahel, pour lui dire le soutien de la nation. TF1 | Reportage B. Augey, A. Tassin, A. Janon