Nanterre : un mineur tué après un refus d'obtempérer

Il est 8h18 ce matin à Nanterre. Dans un véhicule jaune, trois personnes sont contrôlées par des policiers à moto. Il pointe une arme sur le conducteur. Le véhicule redémarre et le policier tire. Le conducteur décède quelques minutes plus tard. Sa grand-mère arrive sur les lieux, elle vient tout juste d’apprendre la nouvelle. La victime est un jeune homme sans permis, originaire de Nanterre. Selon le préfet de police de Paris, il aurait refusé de s’arrêter une première fois. Que s’est-il passé à l’intérieur du véhicule au moment du coup de feu ? Le conducteur était-il menaçant ? L’enquête devra le déterminer. Selon le préfet de police de Paris, rien n’a été trouvé dans la voiture. Un deuxième passager mineur a été interpellé, un troisième est toujours en fuite. Pour l’avocat de la famille de la victime, la légitime défense ne tient pas. Les policiers ont-ils respecté la procédure ? Ce soir, le fonctionnaire qui a tiré est en garde à vue, entendu, en ce moment même. TF1 | Reportage M. Bajac, C. Chevreton, F. De Juvigny