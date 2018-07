Nantes : des dégâts importants et des habitants sous le choc

L'annonce de la mort d'un jeune homme de 22 ans a provoqué de graves incidents dans la soirée du mardi 3 juillet à Nantes. Des violences ont éclaté dans trois quartiers. Les riverains témoignent d'une grande inquiétude avant la nuit qui s'annonce. Le dispositif policier se fait plus discret pour ne pas envenimer un peu plus la situation. Malgré les appels au calme lancés par la maire de la ville, la nuit pourrait encore être tendue ce mercredi 4 juillet. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/07/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 4 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.