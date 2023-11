Nantes : qui en veut au père Noël ?

Un père Noël et une mère Noël se rebellent à Nantes après une semaine de polémique sur le manque de décoration dans la ville. Un jeune Nantais veut clarifier les choses. Car dans la rue la plus commerçante de Nantes, il est impossible de trouver une décoration de Noël. Pas une guirlande, ni un père Noël. Il y a quelques années, la rue Crébillon était lumineuse, chaleureuse pendant les fêtes. Cette année 2023, elle déçoit. Seul signe de Noël, un sapin artificiel et le marché, la ville a préféré investir dans un projet artistique appelé le Voyage en hiver. "On trouve que ça fait pas Noël", s'exprime un habitant. Est-ce une maladresse ou la ville a-t-elle voulu gommer Noël avec son Voyage en hiver ? La réponse est embarrassée. Et finalement, il n'y a que les commerçants pour rappeler que Noël est dans un mois. Au passage Pommerayes, ce sont eux qui financent toutes les décorations. Cette année 2023, ils ont investi 23 000 euros dans les décorations. Si la magie de Noël n'est plus là, le Voyage en hiver aura quand même coûté près d'un million d'euros au Nantais. TF1 | Reportage M. Monnier, X. Baumel, R. Hellec