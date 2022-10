Nantes, une ville face à l'insécurité

L'agression s'est déroulée en plein cœur de Nantes, sur une esplanade. Le 24 septembre 2022, peu avant six heures du matin, une femme de 40 ans rentre d'une soirée entre amis. Elle affirme être frappée puis violée par deux hommes. Vite arrêtés, deux hommes d'origines soudanaises sont mis en examen pour viol aggravé. Certains habitants du quartier se disent attristés, mais ils ne sont pas surpris par ce niveau de violence. Nantes devient-elle une ville dangereuse ? Oui, pour de nombreux habitants de ce quartier du centre. Depuis deux ans, ils déplorent la présence de trafiquants en bas de chez eux, jour et nuit. C'est le cas de Victoire, habitante de Nantes (Loire-Atlantique). Selon elle, après 17 ans passée à Nantes, la situation n'est plus tenable. Elle vend son appartement et quitte la ville. Les trafiquants agissent sous sa fenêtre. Elle ne se sent plus en sécurité. En pleine interview, des dealers repèrent Victoire à sa fenêtre et la prennent à partie. Son ressenti correspond-il à la réalité ? La ville connait-elle une recrudescence de violences ? À Nantes, ces cinq dernières années, les coups et blessures volontaires ont augmenté de 17 %. C'est bien en dessous de la moyenne nationale qui est de 30 %. De plus, l'insécurité ne concerne que certains quartiers. Pour lutter contre cela, la mairie espère recruter 25 agents d'ici fin décembre 2022, mais cela pourrait prendre plus de temps. Certains commerçants regrettent que la police municipale ne soit pas mobilisée tous les jours. Une journée de mobilisation contre l'insécurité est prévue le 1er octobre 2022 à Nantes. TF1 | Reportage J. Cressens, L. Lassalle