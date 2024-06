Naples : la capitale des faux billets

Elle affiche fièrement les exploits de son club de foot, Naples est aussi champion incontesté d’un autre genre, la contrefaçon. La plupart des faux billets qui circulent en Europe viennent de Naples. Les petits commerçants sont les premiers à en faire les frais. Presque tous les paiements s’y font en espèces. Alors, passer les billets au détecteur de faux, c’est devenu automatique pour le buraliste. Il sonne plusieurs fois par mois. Les faussaires sont de plus en plus performants. Début mai, la brigade spécialisée de la police financière a mis la main sur une imprimerie clandestine, en pleine fabrication de coupures. Pensez-y l’équivalent de 8 millions d’euros, des billets particulièrement imités. Ils appartiennent au Napoli Group, le surnom donné à un petit noyau de criminels, spécialisés dans la falsification de billets, qui se concentrent à Naples et sa région. Sept personnes ont été arrêtées, cette fois-ci, avant que les billets ne soient mis en circulation. TF1 | Reportage L. Malnoy, C. David