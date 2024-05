Naples : magnifique de fond en comble !

En surface, Naples est reconnaissable au premier coup d'œil, à l'ombre du Vésuve, ses couples d'églises, ses rues étroites grouillantes et bruyantes. Nous allons découvrir son autre visage, sous terre, à travers le millefeuille de cette ville parmi les plus anciennes d'Italie. En plein centre historique, nous poussons la porte d'une maison, à première vue, bien ordinaire. Si Vincenzo Albertini a acheté l'appartement, c'est surtout pour ce qu'il y a dessous, les restes d'un théâtre romain, édifié au premier siècle. Il faut imaginer les gradins, car ils ont partiellement disparu au fil des constructions. Environ 600 visiteurs se succèdent chaque jour. Reprenons l'air quelques instants pour poursuivre notre découverte, place du Plébiscite. Quarante mètres sous terre, nous plongeons dans un autre monde. Nous quittons notre radeau pour comprendre l'étendue du réseau hydraulique. Il y a une réserve de 100 mètres cubes d'eau, bâtie à la fin du XVIIe siècle. Des kilomètres de galeries et des successions de cavités ont été délaissés avant de trouver une fonction salutaire. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage L. Malnoy, C. David