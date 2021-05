Napoléon : à Ajaccio, ses traces sont partout

La statue monumentale de l'empereur domine le Casone, un quartier de l'ouest d'Ajaccio. Elle a été érigée en 1938 sur un site légendaire, en apparence une simple grotte de granite. "Légendaire parce que Napoléon y est venu étant enfant, adolescent et jeune adulte, pour méditer, dit-on, sur son glorieux destin", nous explique Philippe Perfettini. Un lieu de culte pour les admirateurs qui y laissent depuis toujours des traces, comme le plus vieux graffiti daté de 1878. "C'est l'histoire modeste, ce n'est pas la grande histoire de Napoléon. Ce n'est pas une grande bataille ou un grand traité de paix. Tout le monde peut mettre les pas dans les pas de Napoléon enfant et adolescent en venant ici", indique l'auteur du livre "Napoléon : Punk, dépressif... héros" (Éd. Équateurs). La fameuse silhouette de Napoléon, coiffée de son bicorne, hante Ajaccio où que se pose le regard. Sur tous les murs, en enseigne ou en statue comme sur la place du général de Gaulle, N comme Napoléon se suit à la trace jusqu'à se tromper d'époque. Chaque année, des reconstitueurs se produisent dans les rues de la ville, comme si la Garde impériale n'avait, elle, jamais abdiqué.