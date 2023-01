Nappes phréatiques : des niveaux inquiétants en hiver

Une terre devenue aride, rocheuse, difficile de croire qu'une rivière s'écoulait ici il y a quelques mois. Ce riverain n'a jamais vu une sécheresse aussi extrême. Sur une image, il nous montre le même endroit quelques mois auparavant Les Pyrénées-Orientales font face à une sécheresse historique. Malgré les nombreuses restrictions imposées par la préfecture, les réserves en eau potable sont critiques. À Barcarès, ces scientifiques, dont Hichem Tachrift, sont venus contrôler le niveau des nappes phréatiques, passé sous le seuil de crise depuis juillet dernier. C'est inquiétant, car les nappes du Roussillon fournissent de l'eau potable à près de 450 mille habitants. Avec la région Paca, le Roussillon est la zone la plus touchée par la sécheresse en France. "On a un déficit qui est absolument historique, sur toute l'année 2022 et un hiver 2021-2022 où il n'y a quasiment pas eu de recharges dans nos nappes phréatiques", explique Emma Haziza, hydrologue. Le seul espoir pour retrouver un niveau rassurant, ce serait qu'il pleuve en continu pendant un mois tout entier. TF1 | Reportage L. Cloix, A. Delabre, G. Bellec