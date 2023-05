Nappes phréatiques : des pluies suffisantes ?

Depuis quelques jours, une grande partie du pays est sous la pluie. Il pleut principalement sur la moitié nord. D’après Météo-France, le niveau d’humidité des sols est satisfaisant sur presque tout le territoire, sauf autour de la Méditerranée. Dans les Yvelines, c'est une bonne nouvelle pour Pierre-Jean Lallaouret, arboriculteur, car cette année 2023, ses poiriers ne manqueront pas d’eau. Une pluie abondante, mais est-ce suffisant pour recharger les sols en profondeur ? Selon Patrick Lachassagne, hydrogéologue et directeur en hydrosciences à Montpellier (HSM), ce n’est pas suffisant pour recharger les nappes phréatiques, parce qu'à partir du mois d’avril et mai, l’essentiel de cette pluie est repris par la végétation. Actuellement, seules 10 à 20 % de l’eau de pluie alimentent les nappes phréatiques. Dans certaines régions en bleu et vert sur la carte, en image, cela suffit à remplir les sous-sols. Ce jeudi 11 mai après-midi, au bord de la Meurthe, un constat, partagé par tous les promeneurs : le niveau de la rivière semble revenu à la normale. En Meurthe-et-Moselle en tout cas, il n’y a, à ce jour, pas de risque de pénurie d’eau. Cet été, les agriculteurs mosellans pourront utiliser l’eau des rivières, sans toucher aux nappes phréatiques. TF1 | Reportage J.M. Bagayoko, V. Dietsch, C. Hanesse