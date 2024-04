Nappes phréatiques : la situation s'améliore

Après les pluies abondantes de l'hiver 2023, quelle est la situation des nappes phréatiques aujourd'hui ? En un an, elle s'est grandement améliorée. Nous avions filmé l'Huveaune en 2023, complètement asséché, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. À Saint-Zacharie, les fontaines, à sec il y a un an, coulent à nouveau. L'eau est revenue, une bonne nouvelle aussi pour Richard Abba, apiculteur. Ces six derniers mois, plus de 500 millimètres de pluie sont tombés en France, bien au-dessus des normales de saison. L'année dernière, en 2023, les trois-quarts des nappes phréatiques étaient à un niveau préoccupant. Un an plus tard, la grande majorité d'entre elles est à un niveau élevé. Des nappes pleines au début du printemps, c'est plutôt rassurant, car à cette saison, la végétation reprend ses droits. Les pluies n'atteignent plus la nappe phréatique, ce sont les racines, en pleine croissance, qui en absorbent une grande partie. Alors, à quoi s'attendre dans les prochains mois ? Ces niveaux d'eau élevés sont-ils synonymes d'un été sans sécheresse ? Si la situation s'améliore dans une grande partie du pays, l'Hérault, l'Aude et les Pyrénées-Orientales conservent des niveaux d'eau plus bas que l'année dernière. TF1 | Reportage V. Topenot, S. Boujamaa, H.P Amar