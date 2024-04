Nappes trop pleines en Charente : l'eau remonte dans les caves

Depuis un mois, Jean-Pierre, habitant de la Rochefoucauld-en-Angoumois, a entre quinze et 25 centimètres d’eau dans sa cave. Au départ, il a eu peur pour ses appareils électriques, mais l’eau n’est jamais montée plus haut. Selon lui, depuis 22 ans qu’il habitait dans la maison, il n’avait jamais eu la moindre goutte d’eau dans sa cave. Son voisin, Serge, a même aménagé sa cave pour circuler sans ses bottes. Grâce à une pompe, il évacue l’eau tous les jours, mais elle revient aussitôt. Cette eau vient des pluies abondantes de l'automne 2023. Les nappes phréatiques sont remplies au maximum. Dans ce sol calcaire, appelé “karst”, l’eau s’infiltre jusque dans les caves des maisons. Plusieurs commerces, comme un garage, ont aussi été touchés. Si l’eau était encore montée, le propriétaire aurait dû arrêter son activité. Ce sont des remontées d’eau encore plus spectaculaires à certains endroits, comme dans une carrière de pierre, devenue un lac, avec plus de 25 mètres de fond. Plusieurs champs de la commune sont inondés. En Charente, les niveaux d’eau n’ont pas été aussi élevés depuis 30 ans. TF1 | Reportage Y. Chambon, J.V. Molinier