Narbonne-Plage : une mini-tornade traverse le centre-ville

Maisons éventrées, toitures endommagées, ... Une mini-tornade, avec des rafales de vent de plus de 150 km/h, a traversé Narbonne dans la matinée de ce lundi 15 octobre 2018. Le bilan fait état de deux blessés. En effet, le mobil-home dans lequel se trouvaient ces derniers a été renversé avec un arbre qui est tombé dessus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/10/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.