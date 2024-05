Narcolanchas : les go fast de la mer

Dans le détroit de Gibraltar, un petit bateau de pêche attire l’attention des douaniers espagnols. Les jeunes pêcheurs semblent suspects. Ils pourraient avoir un lien avec les narcolanchas, des embarcations utilisées pour transporter du cannabis. Les narcolanchas sont ultrarapides. Elles peuvent atteindre 100 km/h et transporter jusqu’à trois tonnes de drogue, du Maroc vers l’Espagne. Pour les repérer, les douaniers patrouillent toutes les nuits, lumières éteintes. Tous craignent pour leur sécurité. Ricardo, le capitaine, est le seul à avoir accepté de nous répondre à visage découvert. Cette nuit-là, aucune narcolanchas n’a été interceptée. En position de force, les trafiquants n’hésitent pas à narguer la police sur les réseaux sociaux et sont de plus en plus violents. Sur des images tournées en février, une narcolanhas heurte un bateau de la guardia civil. Deux policiers sont tués. TF1 | Reportage V. David, A. Exposito