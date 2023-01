Natalité : pourquoi les Français font-ils moins d'enfants ?

Dans la vidéo en tête de cet article, ce nourrisson pousse l'un de ses premiers cris. Et pour Mélanie, sa maman, c'est un bonheur qu'elle n'osait plus espérer à 41 ans. "J'aurais aimé en faire plus tôt et plus, mais c'est venu comme ça. Ça a été vraiment le plus beau des cadeaux et de la vie", se confie-t-elle Dans l'Hexagone, les naissances sont, en effet, plus tardives. Actuellement, en moyenne, une femme accouche de son premier enfant à 31 ans contre un peu plus de 29 ans dans les années 2000. "Souvent, on nous dit, ne te marie pas jeune. C'est les études, le boulot avant tout, c'est la carrière et ce ne sont pas les enfants", révèle une femme. Les naissances sont au plus bas en France depuis la Seconde Guerre mondiale. Seuls 723 000 bébés ont vu le jour en 2022. Dans la maternité de la clinique de La Muette (Paris), comme un peu partout chez nous, on constate aussi que le taux de fécondité baisse. En moyenne, on compte 1,8 bébé par femme. C'est presque deux fois moins qu'en 1946. "Avant, on pouvait voir des grandes fratries, des patientes qui avaient 5, 6 enfants. C'est vrai que ça devient de plus en plus rare", constate Catherine Chaouat, responsable maternité de la clinique de la Muette (Paris). Mais alors pourquoi fait-on moins d'enfants ? Nous vous avons posé la question et en tête des réponses, les inquiétudes notamment liées à la vie. Malgré tout, la France reste la championne d'Europe de la fécondité. TF1 | Reportage A. Basar, É. Boucher