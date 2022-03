Nathalie Marquay-Pernaut : "Mon Jean-Pierre"

"Jean-Pierre Pernaut a toujours été fort et s'est toujours battu pour sa famille, il ne voulait rien lâcher", c'est ce qu'a affirmé sa femme à notre antenne après sa mort. Il n'était pas en retraite pour son travail, c'était un boulimique de travail. Il s'inquiétait toujours pour la famille de TF1. Il voulait toujours que ça soit bien fait. Lorsqu'il a été atteint d'un cancer de la prostate, Nathalie Marquay-Pernaut avait déjà prévenu que c'était déjà un signe et que son corps était fatigué. Il voulait toujours plus pour que la famille soit bien et qu'elle ne manque de rien. C'est pour cette raison qu'il ne voulait pas encore prendre sa retraite au départ. TF1, son groupe de 13h et ses amis étaient son oxygène. C'est pour cela qu'il avait du mal à décrocher. Tous les jours, il demandait l'audience, c'est l'une de ses principales préoccupations. Et tous les dimanches soirs, il est toujours stressé, de peur de ne pas réussir le JT du 13h du lundi. Jean-Pierre Pernaut a présenté des éditions spéciales sur TF1 lors de la disparition de Johnny Hallyday. En rentrant chez lui, sa femme lui a dit que le jour de sa mort, "ça va être insupportable à gérer". "Ne t'inquiète pas, comme je ne serai plus à TF1, tout le monde va m'oublier", a-t-il répondu. Ce qui n'est pas le cas après sa disparition. Les gens l'aiment toujours et lui sont toujours fidèles. T F1 | Reportage M. Izard, P. Lormant