Il sauve sa mère et sa sœur de la noyade : Nathan, 13 ans, le héros de Noël

Ce Noël 2023 est un jour qu'ils n'oublieront jamais. À la tombée de la nuit, Jessica Gross est en voiture avec ses deux enfants à bord. Elle fait une marche arrière dans un fossé qu'elle n'avait pas vu. Elle perd connaissance en tombant, le corps face à l'eau. C'est Nathan, son fils, qui va la sortir de là. À seulement treize ans, Nathan sauve sa sœur et parvient à réveiller sa mère. Elle s'en sort avec quelques blessures, porte encore une minerve, et c'est avec beaucoup de pudeur qu'elle parle du geste héroïque de son fils. Elle dit qu'elle est fière de son enfant et ne le remerciera jamais assez. Nathan fait la fierté de sa famille, mais aussi des pompiers de Cessenon-sur-Orb. Ils l'ont félicité en caserne, ayant été surpris d'un tel courage pour un enfant de treize ans. Cela fait 32 ans que le Capitaine David Sylvestre est pompier volontaire, mais c'est la première fois qu'il voit un enfant réagir comme ça. C'est un miracle de Noël qui a permis à Nathan de trouver sa vocation. Le garçon veut aujourd'hui devenir pompier. TF1 | Reportage A. Cazabonne, E. Alonso