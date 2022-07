Nationalisation d'EDF : pour quoi faire ?

17 ans après l'ouverture du capital, l'Etat revient en force. Il détenait 84% d'EDF. Il va racheter les 16% restants. Cela permettra-t-il de garantir une électricité moins chère aux particuliers ? L'Etat décide déjà du tarif réglementé. L'électricité est moins chère en France qu'ailleurs et le bouclier tarifaire a limité la hausse des prix à 4% ces derniers mois. Selon les spécialistes, la nationalisation d'EDF permettra de poursuivre cette politique. Par exemple, Emmanuelle Galichet, enseignante chercheure en physique nucléaire au CNAM, nous rappelle que l’État peut avoir une vraie main mise sur les prix. Il y a moins de concurrence, puisqu'elle est nationalisée. Et il n'y a pas un autre exploitant produisant de l'électricité nucléaire sur le territoire. Mais cette nationalisation est aussi une question de survie pour EDF. L'entreprise est très endettée, à hauteur de 65 milliards d'euros à la fin de cette année 2022. Dans ces conditions, aucun investisseur privé n'accepterait de recapitaliser l'entreprise. Sur ce sujet, Nicolas Goldberg, spécialiste énergie à Colombus Consulting, estime que la nationalisation d'EDF était nécessaire, vue les pertes qui vont être enregistrées cette année en raison de la faible production nucléaire. Mais elle est aussi décidée en raison du bouclier tarifaire, qui est une décision politique. Ainsi, l’État devait prendre ses responsabilités. C'est donc le contribuable qui sauvera les comptes d'EDF et qui devra financer l'avenir de l'énergie électrique en France. Là aussi, il y a urgence. Les 19 centrales nucléaires vieillissent. Il faut construire des EPR de deuxième génération et développer les énergies renouvelables. Un plan qui coûtera plusieurs milliards d'euros supplémentaires ces prochaines années. T F1 | Reportage B. Christal, M. Duflot.