Naufrage d'un bateau de pêche : deux marins portés disparus

Au milieu d'une mer agitée, des débris, des bouets et du matériel de pêche ont été éparpillés. L'embarcation a été pulvérisée. L'accident a eu lieu en pleine nuit du 21 décembre. Il est 1h45 quand le Sémaphore reçoit un appel de détresse. Quelques minutes plus tard, le bateau de pêche, en provenance d’Arcachon s'écrase sur la digue. À bord, il y avait trois marins, seul le capitaine a pu être secouru. D'importants moyens ont été déployés pour tenter de retrouver les deux matelots disparus. Deux hommes de nationalité sénégalaise, âgés de 30 et 58 ans. Les recherches ont duré dix heures, mais ont finalement été interrompues en début d'après-midi. Sur le port, l'émotion est vive. Pour les pêcheurs et anciens marins rencontrés, ce drame est d'autant plus marquant, deux jours avant le réveillon de Noël. Une enquête est en cours pour déterminer les causes de l'accident. Si les conditions météorologiques étaient mauvaises la nuit dernière, une avarie du moteur ou GPS à bord du bateau de pêche ne peut être exclus, selon les autorités. TF1 | Reportage H. Villatte. J. Demory