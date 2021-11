Naufrage meurtrier d’une embarcation de migrants : le point en direct de Calais

Ce mercredi soir, les recherches se poursuivent pour retrouver les éventuels survivants de ce naufrage. Trois bateaux et des dizaines de secouristes ont été mobilisés toute la journée et vont continuer les recherches cette nuit. Il y a eu deux survivants qui ont déjà été pris en charge au centre hospitalier de Calais, où le plan blanc a été déclenché. Ces personnes sont dans un état critique. Elles sont en hypothermie sévère et n'ont pas pu parler. Il faut dire qu'à cette période de l'année, l'eau est extrêmement froide dans la Manche. On ne peut pas y résister plus de 15 minutes. Raison pour laquelle les autorités sont très pessimistes. Elles s'attendent plutôt à retrouver des corps, qui selon les marais pourraient se retrouver sur les côtes anglaises ou dans l'Hexagone. Une embarcation de 50 personnes, où les migrants auraient pu être nombreux. Le bilan reste donc très négatif. En effet, il s'agit du pire jamais enregistré sur cette côte. TF1 | Duplex V. Lamhaut