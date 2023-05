"Ne quittez pas..." : les services publics s'engagent à vous répondre

À l'oreille, le message d'attente sonnait comme une douce promesse. Il estime le temps d'attente à moins d'une minute, mais il en aura fallu dix en réalité avant de joindre enfin un conseiller. Autre tentative à la Caisse primaire d'assurance maladie. Elle promet sur Internet de répondre en huit minutes en moyenne. Pas de chance, nous aurons patienté près de vingt minutes avant d'avoir un interlocuteur. Selon une étude, 72% des appels pour renouveler une carte vitale finissent dans le vide et c’est 54% pour l'obtention d'une aide au logement. Le gouvernement affiche donc de nouveaux objectifs : 80% de réussite au décrocher et de temps d'attente réduit. À la sécurité sociale agricole d'Île-de-France par exemple, on recense 1 000 appels par jour. Impossible pour les vingt agents de la plateforme de répondre à tous les coups de fil. Comme d'autres administrations, elle va mettre en place une fonction de rappel pour les assurer. Autre solution, un rendez-vous téléphonique pourra être pris sur Internet. L’État promet de tenir informé chacun de l'avancement de son dossier par sms. Il espère ainsi libérer des lignes pour laisser place aux urgences. TF1 | Reportage A. Tassin, M. Desmoulins, A. Barnier