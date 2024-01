Négociations commerciales : la dernière ligne droite

D'ici une semaine, les cartons de Rémy Groussard, confiseur artisanal, garniront les rayons des grandes surfaces, mais à quel prix ? Pour se maintenir à flot, Rémy a dû négocier avec la grande distribution et c'est dans son bureau que tout s'est joué. Il a eu une première prise de contact auprès d'un géant de la distribution. "Entre novembre 2022 et novembre 2023, on a une augmentation de 57 % de la valeur boursière du sucre", la matière première principale de ce fabricant. Rémy proposait 5 % à 6 % d'augmentation. Ce sera finalement 3 % à 4 %. Il se dit satisfait. Pour les PME, comme lui, les négociations prennent fin ce lundi 15 janvier 2024. Mais le plus dur reste à venir, selon un patron de la grande distribution. Il n'y a pas eu de réponse du côté des représentants de l'industrie alimentaire. Mais pour Olivier Dauvers, un expert, les hausses ne devraient pas être aussi importantes. En attendant, certaines enseignes de la grande distribution sortent leurs armes et dénoncent publiquement certaines marques jugées trop gourmandes en retirant les produits de leurs rayons. Les négociations prendront fin le 31 janvier 2024. TF1 | Reportage M. Beringer, A. Bacot, L. Garcia