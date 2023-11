Négociations commerciales : les prix vont-ils baisser dans les rayons ?

Chaque année, c'est le même bras de fer, d'un côté, la grande distribution qui veut baisser les prix. De l'autre, les industriels, parfois les petites entreprises qui cherchent à maintenir leurs marges. Eric Renard, directeur général de "La Phocéenne de Cosmétique", fabrique des produits de cosmétiques et il a déjà pris sa décision. La petite entreprise normande compte une centaine de salariés, baisser les prix menacerait ses emplois. Les supermarchés sont indispensables pour écouler ses produits et suite aux négociations des deux dernières années, sa marge a déjà baissé de 5 %. S'ajoute aussi l'attente des consommateurs et des distributeurs, toujours plus élevé, en matière d'écologie. Cela a aussi un coup, notamment pour le plastique recyclé. Les multinationales sont souvent celles qui imposent leurs tarifs pendant les négociations, au détriment, parfois, des petites entreprises. Le risque est de perdre la clientèle que leur apporte la grande surface. Les fournisseurs auraient près de trois mois pour négocier. TF1 | Reportage L. Cloix, F. Moncelle, J. Clouzeau