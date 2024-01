Négociations de prix : la colère des producteurs

Blocage d'une route nationale en Ariège, action coup de poing dans un supermarché dans La Loire, banderole accusatrice en Mayenne. Un peu partout en France, la grogne des agriculteurs et notamment des éleveurs laitiers. Pourquoi sont-ils en colère contre le numéro un mondiale des produits laitiers ? Chaque mois, Lactalis et les éleveurs qui fournissent les groupes fixent le prix d'achat du lait. Début janvier, aucun accord n'a été trouvé. Lactalis fixe alors seul le tarif, 40 centimes le litre de lait , bien loin des 45 centimes le litre exigé par les agriculteurs. Cyril Bousquet est éleveur laitier depuis 20 ans, exclusivement pour le groupe Lactalis. Problème, ces derniers temps, toutes ses charges ont explosées. Et pour cela, un seul moyen selon lui, trouver un meilleur équilibre entre producteur, industriel et distributeur. Contacté, Lactalis souligne les efforts déjà fournis par le groupe. Une filière dans l'impasse, et le consommateur en fait aussi les frais. Dans les rayons, le prix du lait a bondi de 16% en un an. Impossible de savoir si les négociations entre fabricants et distributeurs qui se terminent fin janvier inverseront la tendance. TF1 | Reportage P. Sygula, P. Mislanghe