Neige dans le nord, douceur dans le sud : pourquoi de telles différences ?

Au nord, les températures sont très fraîches, au sud, une douceur exceptionnelle pour la saison. L'après-midi du 18 janvier, le thermomètre affiche 4°C à Paris, 19°C à Nice. Alors, pourquoi ce phénomène ? Deux masses d'air s’entrechoquent, une masse d’air polaire rencontre une autre très chaude. Les deux ne se mélangent pas et créent une démarcation nette sur la carte. Résultat, il y a des écarts impressionnants. Le matin du 18 janvier, une différence de 23°C est enregistrée entre Arras et Biarritz, ou encore 20°C entre Langres et Bastia dans l'après-midi. Est-ce habituel pour la saison ? Le phénomène, à l’échelle nationale, n’est pas exceptionnel. En revanche, plus rare, les grands écarts de températures dans une même région, à quelques dizaines de kilomètres près. Alors que prévoit-on dans les prochains jours ? “Demain, une nouvelle dégringolade des températures avec de fortes gelées le matin et notamment sur la région du nord. Et puis, il va y avoir une remontée vertigineuse des températures en fin de semaine et notamment entre samedi et dimanche”, annonce Évelyne Dhéliat, cheffe du service météo chez TF1-LCI. TF1 | Reportage N. Robertson, V. Pierron, A. Flieller