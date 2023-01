Neige dans les Pyrénées-Atlantiques : pagaille sur les routes

La neige a surpris les habitants de Pau (Pyrénées-Atlantiques) en fin d'après-midi. Les routes sont vite devenues difficilement praticables. Il y a des nombreux ralentissements sur l'autoroute et en centre-ville. "C'est vraiment galère parce que ça freine et ça glisse. C'est vraiment horrible" ; "J'ai failli glisser, surtout en montée. Je n'ai pas l'habitude de rouler sous la neige" ; "Doucement, 20 kilomètre par heure, pas plus. On peut glisser, alors c'est un peu compliqué" ; se plaignent les conducteurs. Les conducteurs de chasse-neige ont commencé à intervenir en début de soirée. Au programme 120 kilomètres de routes à déneiger le plus vite possible. "Il y a pas mal de route à déneiger, surtout dans les côtés ou les gens sont les plus embêtés. Je reste là toute la nuit", affirme Olivier Labaig, conducteur au conseil départemental. Les agents du département se préparent donc à une longue nuit. Ils ont en stock 60 tonnes de sel, il en faut en quantité, car avec la baisse des températures, le gel pourrait s'installer sur les routes du département cette nuit. "On a des patrouilleurs qui circulent et qui m'alertent pour envoyer l'équipe", explique Claude Lagues, gestionnaire du parc automobile au conseil départemental. Cinq à dix mètres de neige sont attendus, en plaine, dans les Pyrénées-Atlantiques d'ici demain matin. Prudence à ceux qui prennent la route. TF1 | Reportage V. David, E. Castaing