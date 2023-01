Neige dans les Pyrénées : circulation difficile entre Pau et Tarbes

Une neige qui tombe dru et s'accumule sur la chaussée. Depuis le début de l'après-midi, les flocons sont tombés sans discontinuer sur les Pyrénées. Le résultat, des automobilistes sont à l'arrêt sur l'A64, piégés au milieu de bouchons. C'était le cas de Véronique Derouet, bloquée dans sa voiture en début d'après-midi. "Les chutes de neige ont été vraiment très soudaines et très importantes. C'était tous les camions qui bloquaient parce qu'il y avait un endroit où il y avait une côte. Donc les camions ne pouvaient pas passer", raconte-t-elle. Pendant quelques heures, l'autoroute A64 s'est engorgée. De plus en plus de neige et des véhicules incapables, ou presque, de faire le moindre mètre. Le principal point de blocage se situait en fin d'après-midi entre Pau et Tarbes, dans les deux sens de circulation. Les déneigeuses sont d'ores et déjà en action, mais elles ont le plus grand mal à accéder à l'A64. La préfecture des Pyrénées-Atlantiques vient tout juste d'interdire la circulation des poids lourds. TF1 | Reportage H. Dreyfus, C. Marchand, C. Cazilhac