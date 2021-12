Neige dans les Pyrénées : du jamais vu depuis 2008

Il a neigé toute la journée dans la station de ski de Luz-Ardiden (Hautes-Pyrénées). Cela devrait être une bonne nouvelle, mais cet après-midi, seules cinq pistes sur une trentaine sont ouvertes. " On est en train de déneiger les modules du snowpark qui sont actuellement sous 50 cm de neige", explique Pierre Spandre, responsable de la sécurité des pistes du domaine. La neige fraîche est instable. Le risque d'avoir une avalanche est très élevé. Sur les routes, une course contre la montre s'engage pour les déneigeuses. Ils s'activent pour que les principaux axes routiers restent accessibles. Des chutes importantes qui font tout de même le bonheur des restaurateurs comme en témoigne Magalie Boidin, régisseuse de la régie Restauration du domaine. "On est comme des enfants, c'est l'euphorie, ça ne change pas. On aime voir nos montagnes enneigées. On va travailler correctement et assez loin dans la saison", affirme-t-elle. Depuis plusieurs jours, la neige ne semble plus vouloir s'arrêter de tomber dans toute la région. Ce mercredi à Mérens-les-vals, un petit village dans le département voisin, il faut se retrousser les manches pour se frayer un chemin. Si les quantités de neige ne sont pas exceptionnelles, la saison commence plus tôt que d'habitude pour les agents de la mairie.Des records risquent d'être battus puisque selon les prévisions, plus d'un mètre de neige supplémentaire est attendu dans les prochains jours. TF1 | Reportage L. Merlier, J. Gardet