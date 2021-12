Neige dans les Pyrénées : fort risque d’avalanche

Dans les allées de Saint-Lary-Soulan, seules les têtes dépassent. Les véhicules eux, sont entièrement recouverts. De quoi donner du travail à certains. Ce jeudi 9 décembre, les flocons sont tombés sans s'arrêter. Au sol, la couche de neige dépasse les deux mètres. Une bonne nouvelle pour la station qui a ouvert la semaine dernière. Mais avec de telles quantités, le manteau neigeux doit être surveillé. À cause du redoux et des pluies annoncées, les Hautes-Pyrénées ont été placées en vigilance orange pour risque d'avalanche. La route pour accéder à la station vient même d'être fermée. Exceptionnellement, les télécabines tourneront cette nuit pour assurer la navette jusqu'au village. Dans le Bourg, à 800 mètres d'altitude, les déneigeuses s'activent. Face à la situation, la mairie a dû mobiliser des entreprises extérieures. À cause de ces quantités de neige exceptionnelle, plusieurs stations des Pyrénées resteront fermées vendredi 10 décembre. T F1 | Reportage M. Chaize, J.M Lucas