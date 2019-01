Neige : de nombreuses perturbations dans l'Hexagone

L'expérience a montré que quatre à cinq centimètres de neiges suffisent parfois à paralyser la circulation. Près de Rouen, de nombreux bus scolaires sont restés au parking. Dans l'Oise et dans l'Aisne, les salles de classe étaient quasi-vides. Sur l'A10 près de Blois, c'est la pluie verglaçante qui a surpris les automobilistes. Il y a déjà eu plus d'une dizaine d'accidents et plusieurs kilomètres de bouchons. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/01/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 22 janvier 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.