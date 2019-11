Neige : des foyers encore privés d’électricité

Dans le nord de l'Isère, certaines maisons n'ont même plus d'eau courante à cause des coupures d'électricité. Pendant ce temps, les agents d'Enedis travaillent sans relâche pour tenter de rétablir le courant. À cause de nombreuses chutes d'arbre, les lignes sont sérieusement endommagées. Mais grâce à des équipements provisoires, la plupart des communes ont été réalimentées ce lundi. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/11/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.