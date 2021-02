Neige et froid dans l'Est de la France : quelles perturbations ?

Après 17 heures sans interruption, la neige a enfin cessé de tomber ce mercredi soir sur Montbéliard (Doubs). Les habitants marchent presque normalement et les voitures circulent sur des routes plus ou moins praticables. Rien à voir avec la situation de ce matin où plusieurs sorties de route et pannes de voitures ont été enregistrées un peu partout. Si les grands axes étaient parfois dégagés, il n'en allait pas de même des routes des petites communes. Dans le Doubs, la vague de froid s'accentue et la température a atteint moins quatre degrés. Ce qui augmente le risque de verglas. Malgré cela, les centres-villes sont loin d'être désertés. Des jeunes de la région profitent de ces chutes de neige. Ils n'ont pas envie que leur nouveau terrain de jeu soit déneigé. Si cet opticien, lui, semble exaspéré par toute cette neige, il est quand même content. "On est ravi que ça arrive de temps en temps. Il nous faut un hiver bien froid pour avoir un été bien chaud tous simplement". Dans l'Est, les températures vont rester négatives encore plusieurs jours.