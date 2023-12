Neige et froid : de la côte normande à l'Alsace

Nous étions en plein tournage le matin du 2 décembre, quand soudain, il y a eu un accident sur la route de la Loire. Sous le poids de la neige, un arbre s'est affaissé sur une voiture. Le conducteur va bien, un agent tente de dégager le passage. C'est précisément pour éviter cela, que toute la nuit, Frédéric Vercasson, agent technique du département de la Loire, a déblayé les routes de montagnes. Il est tombé jusqu'à 20 cm de neige sur les lieux. Il s'agit pour l'instant de la journée la plus froide de cette fin d'année 2023 en France. Des températures négatives, jusqu'à moins de 6 °C, à Valenciennes, et des flocons un peu partout. Sur les routes sinueuses de Corse, la plage, soudain blanche, de Pourville, en Normandie, ou avec cette étonnante association près du port de Dieppe, les mouettes et la neige. Plus à l'Est, dans les Vosges, les enfants ont sorti les luges. Les touristes s'amusent du décor inattendu. De l'autre côté du Rhin, en Allemagne, une bien plus grande ville, Munich est paralysé par les précipitations. Trafics ferroviaires perturbés, on ne voit même plus les rails, aéroport fermé. Les matchs de football, eux, ont été reportés. TF1 | Reportage Q. Fichet, C. Emeriau, T. Vartanian