Neige et pluies diluviennes : importants dégâts dans les Alpes-Maritimes

Le seul à avoir pu passer sur l'unique route qui mène à la station, c'est le chasse-neige. Il doit déblayer treize kilomètres de route avec 80 centimètres de neige par endroit. Et après quelques instants, la route est enfin rouverte. Depuis dimanche 3 mars, la station était coupée du monde, isolée. Les skieurs de passage pour le week-end sont bloqués une nuit et une journée de plus. Ils ont eu une attestation pour prouver qu'ils ont été bloqués pour justifier l'absence auprès de l'employeur. En six jours, on a eu 2,30 mètres de neige. Plus au sud, des éboulements. Tout a cédé, le mur, la chaussée et les voitures qui y étaient stationnées. Le poids de l'eau en est le responsable. Il est tombé plus de 100 millimètres, deux mois de pluie en 24 heures. Toujours près de Nice, le mur d'un cimetière n'a pas résisté, des pins déracinés, dans chaque allée, des tombes affaissées. Et ce ne sont pas les seuls lieux sinistrés, car ce lundi soir, 60 personnes restent piégées, de l'autre côté d'un chemin. TF1 | Reportage F de juvigny, A. Flieller, P. Géli