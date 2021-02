Neige et verglas : 22 départements en alerte

Une pluie fine commence à tomber ce jeudi soir dans le Sud Finistère. Au contact du sol déjà très froid, ces précipitations gèlent instantanément. Actuellement, il fait moins deux degrés sur les routes. En résultat, tout le département est placé en vigilance orange pluie verglaçante et neige. Cet épisode va s'intensifier progressivement et se déplacer vers l'Est, vers le Poitou et le Centre du pays, dans la soirée. Jusqu'à cinq centimètres de neige sont attendus en cours de nuit. Le PC sécurité de Tours est en alerte ce soir. Tous les agents sont mobilisés. Les 450 kilomètres de l'autoroute A10 sont surveillées de près. À l'extérieur, les saleuses sont prêtes à intervenir dès 22 heures. La perturbation très active va ensuite se diriger en Auvergne. Cinq à dix centimètres de neige risquent de tomber sur un paysage déjà très blanc dû aux précipitations de ces derniers jours. Demain, vendredi matin, la neige atteindra le Rhône-Alpes. Des précipitations faibles en plaine qui vont s'intensifier à la mi-journée. Météo France prévoit jusqu'à quinze centimètres de neige.