Neige et verglas : 33 départements en alerte

Rentrer vite avant l’arrivée des pluies verglaçantes et de la neige. À Plouaret (Côtes-d’Armor), les habitants se précipitent pour faire leurs dernières courses. Toujours en Bretagne, à Ploërmel (Morbihan), les saleuses étaient déjà sur le pont en fin d’après-midi. Cette nuit, 90 agents et 35 véhicules seront mobilisés, mais cela ne suffira pas pour sécuriser toutes les routes du département. À Caen (Calvados), les automobilistes devront être bien équipés. Cet après-midi, c’est l’urgence dans ce garage. Des dizaines de pneus neige sont à monter avant la fermeture. Pour les camions de Trans 2000, à Évreux (Eure), la question des pneus ne se pose pas. Ils ne pourront pas rouler. Les axes qu’ils devaient emprunter seront fermés aux poids lourds. Douze livraisons sont annulées. Et les camions ne seront pas les seuls immobilisés. Dans ce même département, pas de transports scolaires demain. Les parents vont devoir prendre la voiture et avancer le réveil. Des transports scolaires suspendus aussi en Ille-et-Vilaine, dans le Morbihan et dans la Meuse. Autres transports touchés : les avions en Île-de-France. Par précaution, 150 vols sont annulés au départ d’Orly et 200 au départ de Roissy Charles de Gaulle, soit un avion sur cinq. Des retards sont également à prévoir sur certaines lignes. TF1 | Reportage J. Cressens, M. Giraud, J. Duong