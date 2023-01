Neige et verglas : appel à la prudence sur les routes

Toute la journée, la neige est tombée à gros flocons, jusqu'à cinq centimètres par endroits en Côte-d'Or. Tout accident peut vite arriver, mais là-bas, tout le monde est équipé. "On s'adapte, on fait attention, et puis on attend que la commune passe", déclare un automobiliste. Depuis hier soir, les déneigeuses tournent en continue pour sécuriser les routes. Sur l'A38, la neige recouvre le bitume sur une dizaine de kilomètres. Une neige abondante aussi à 200 km de là, jusqu'à 25 cm dans l'Ain. Certains accidents n'ont pas pu être évités. Dans ce département, c'est surtout l'A40 qui inquiète. Avec la neige, les poids lourds glissent et terminent en portefeuille, bloquant par le même coup des centaines d'usagers de la route pendant plusieurs heures. Pour résoudre ce problème, un nouveau dispositif est testé depuis ce matin. Des panneaux lumineux signalent sur plusieurs kilomètres l'interdiction aux poids lourds de prendre l'autoroute. TF1 | Reportage I. Blonz, G. Charnay, Y. Matisse