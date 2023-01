Neige et verglas : circulation difficile dans le Cantal

Au point mort sur le bas-côté, ce chauffeur patiente dans sa cabine depuis plus de six heures. Tous les camions de plus de sept tonnes cinq ont l’interdiction formelle de circuler entre les villes d’Aurillac et de Massiac (Cantal). Certains routiers énervés tentent de reprendre la route en vain. Les équipes de gendarmerie et de police bloquent l’accès à la route principale. Dans cette petite commune, il est tombé entre cinq et dix centimètres, de quoi bien occuper cette retraitée pour la mâtiné. « Ça fait travailler le bras et les épaules, et là elle est très très lourde. Mais bon, il y en a pas trop », dit le retraité. Et devant les boulangeries, la prudence était de mise. L’inquiétude pour les prochains jours, les gels et les températures négatives. Cette société a mis au point une solution saline spécialement adaptée au froid extrême. François-Xavier Montil, directeur général d’Europe Service nous a expliqué le processus de fabrication : « On prend une cuve dans laquelle on mélange de l’eau et du sel, et on les répands sur les routes pour déneiger très rapidement, et très efficacement, pour que dès les premières heures du matin les routes soient déneiger. ». Enfin, dans le Cantal tous les transports scolaires sont suspendus par arrêté préfectoral. TF1 | Reportage N. Chiesa, C. Olive