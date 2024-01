Neige et verglas : de nombreuses restrictions de circulation mises en place

Pour une grande partie du nord de la France, la dépression Irène risque de rendre compliqué votre quotidien ce jeudi 18 janvier 2024. Si vous êtes automobiliste, il n'y a qu'une seule consigne, redoublez de vigilance ! Votre vitesse, jusqu'à dix heures du matin, doit être abaissée de 20 kilomètres par heure. Tout dépassement est également proscrit. Dans les Hauts-de-France ainsi qu'en Normandie, à l'exception de la Manche, en Seine-et-Marne, en Meurthe-et-Moselle et dans les Ardennes, aucun transport scolaire ne circulera ce jeudi 18 janvier. À Amiens, certains ont déjà pris leur disposition. "J'habite en centre-ville. Du coup, je leur ai dit de venir dormir chez moi pour qu'elles puissent aller travailler demain.", affirme une habitante. Pour les poids lourds de plus de 7,5 tonnes, la circulation dans le Nord, sur l'A13 et la nationale 12 est également interdite. La vigilance orange pour les 20 départements est effective jusqu'à ce jeudi 18 janvier, à dix heures. Avant de prendre d'éventuels transports en commun, vérifiez qu'ils ne sont pas annulés ou retardés. TF1 | Reportage H. Dreyfus