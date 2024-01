Neige et verglas : dix départements en vigilance

La soirée s'annonce longue. Deux centimètres de neige et les interventions s'enchaînent pour Mickaël Ferreira, technicien dépanneur chez Depann 2000, dans les Yvelines. Une glissade sur la neige et une voiture percute un trottoir, la roue est crevée. Avec une chaussée humide et des températures négatives, ce 9 janvier soir, il y a toujours la crainte du gel. En Île-de-France, le niveau deux du Plan Neige et Verglas a été déclenché. Concrètement, il est interdit de rouler à plus de 70 km/h sur les nationales et les autoroutes. Interdiction également pour les poids lourds de dépasser les voitures. La consigne est de rester prudent. Le risque de neige est toujours présent de la Normandie, jusqu'au sud de la région parisienne, et dans l'Est, comme dans le Doubs, notamment sur l'autoroute A31. En Normandie, trop dangereux, les huit cars scolaires resteront au parking demain. Comme aujourd'hui, 350 élèves se sont retrouvés sans transport. Il n'y aura aucun transport scolaire dans les départements du Calvados, de la Manche et de l'Orne. Il pourrait aussi neiger demain matin dans le sud-ouest, à l'intérieur des terres. TF1 | Reportage F. de Juvigny, L. Cloix, M. Stiti