Neige et verglas : encore 19 départements en alerte

À Merville-France-Ville, dans le Calvados, les sables fins de la plage sont recouverts de neige. Même paysage à Deauville. Ce qui a attiré de bon matin les promeneurs qui se sont presque mis à rêver. “On attend simplement de savoir quand est-ce que ça sera transformé en piste de ski de fond”. Forcément, la neige a surpris les Normands peu habitués à ces conditions météo. Dans le petit village de Falaise dans le Calvados, la circulation est un peu plus compliquée que d’habitude. Jean-Pierre a même pris du retard dans ses livraisons. Paris et l’Ile-de-France ont aussi été recouvert de manteau blanc, cet après-midi. Mais bien plus de neige était attendue à tel point que la Nationale 118 a été fermée de manière préventive jusqu’à 22 heures, ce mercredi. À Meudon, en cherchant d'autres routes, les automobilistes ont plutôt trouvé les bouchons. Décidément, la neige perturbe même si elle n’est pas là. Principe de précautions aussi ce matin sur l’autoroute A1, près de Bapaume, dans le Nord. Sur plusieurs kilomètres, des camions arrêtés sur deux voies. Grâce à une météo clémente, la circulation y a repris en fin de matinée. TF1 | Reportage