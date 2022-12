Neige et verglas : le point sur la situation sur la Nationale 118

Notre journaliste Henri Dreyfus se trouve sur l'axe majeur de l'Ouest francilien. Il indique que cet axe est emprunté quotidiennement par plus de 70 000 véhicules. Comme les premiers flocons de neige sont attendus cette nuit sur la N118, la préfecture a pris deux décisions. D'abord, la fermeture à l'ensemble des véhicules de la N118 dès 22 heures ce soir et pour au moins 24 heures. Mais aussi l'interdiction de circulation de tous les camions de plus de 3,5 tonnes à l'ensemble des axes franciliens. L'objectif est d'éviter le chaos de février 2018 où près de 2 000 naufragés de la route s'étaient fait piéger par la neige et avaient dû passer la nuit dans leurs voitures sur la N118. La préfecture recommande donc pour mercredi de limiter au maximum ses déplacements et de privilégier le télétravail. TF1 | Duplex H. Dreyfus