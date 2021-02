Neige et verglas : quelle est la situation en Côte-d’Or ?

Pour le moment, il faut moins trois degrés en Côte-d'Or. Les habitants profitent des dernières douceurs. Dans quelques heures durant la nuit, la température va en effet littéralement dégringoler, jusqu'à moins 10 degrés. La température ressentie quant à elle sera de moins 14 degrés. Ce qui explique que la Côte-d'Or fasse partie des départements placés en vigilance orange pour grand froid. Météo France nous confiait que l'Est de l'Hexagone allait se transformer en Sibérie. Le vent qui vient du Nord-est glace déjà les mains et va provoquer des températures jusqu'à moins 18 degrés. Parfois les températures les plus basses depuis près de neuf ans. Un peu plus au Nord, sur le Plateau de Langres, la température ressentie va tomber jusqu'à moins 18 degrés. Dans ces conditions, il est conseillé d'être très prudent, notamment pour les personnes les plus fragiles ou atteintes de maladie chronique pour qui le grand froid peut représenter un réel danger.