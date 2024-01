Neige et verglas : quelles perturbations demain ?

Elle était très attendue, la neige tombe finalement au soir de ce mercredi 17 janvier 2024 à Amiens. Si elle en réjouit certains, pour beaucoup, cette neige va causer pas mal de problèmes pour se déplacer. Dans un groupe d'amis, par exemple, deux vivent à la campagne et, avec 20 centimètres de neige attendus, elles auraient eu du mal à prendre la route. Anticiper, c'est le mot d'ordre dans tout le nord du pays. À Issy-les-Moulineaux, en Île-de-France, cela commence dès ce mercredi 17 janvier soir. La préfecture a invité les Franciliens à rentrer chez eux à 19 heures et, pour éviter les risques ce jeudi 18 janvier, la solution est toute trouvée. En Île-de-France, le niveau trois d'alerte est maintenu. C'est la plus haute vigilance pour neige et verglas. Comme c'était le cas au matin de ce mercredi 17 janvier sur l'autoroute A1, au nord de Paris, les poids lourds ne pourront pas circuler sur une partie du réseau francilien. Les pluies verglaçantes pourraient à nouveau geler tout ce qu'elles touchent. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage I. Bornacin