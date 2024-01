Neige et verglas : une semaine à risques

Les dessaleuses se sont activées jusqu’à ce soir pour dégager les routes principales. Elles sont dans tout le département de la Moselle. Puisqu'au réveil, le matin du 15 janvier, surprise, des flocons sans discontinuer, recouvrent les routes. Pour le postier interviewé, c’est difficile de se lancer, la tournée sera bien plus longue que prévu. Des températures négatives figent le village de Norroy-le-Veneur, 1 000 habitants seulement, rares sont ceux qui s’aventurent dehors. Le Grand Est subira la neige et le verglas, encore demain, et ce n’est que le début. Dans la nuit de mardi à mercredi, le couloir de froid balayera tout le nord de la France. Dès demain, dans les Ardennes, les transports scolaires ne circuleront plus. "C'est essentiellement dans la journée de mercredi où on attend des chutes de neiges importantes, de la Haute-Normandie et Hauts-de-France, on pourrait avoir une vingtaine de centimètres. Il faudra se méfier dans la nuit de mardi à mercredi, et même mercredi, des pluies verglaçantes", explique Évelyne Dhéliat, cheffe du service Météo chez TF1-LCI. Les pluies verglaçantes, c’est ce qui inquiète le plus les autorités. Elles devraient se former très tôt le matin pendant les pics de circulation. Le redoux, lui, est attendu en fin de semaine. TF1 | Reportage M. Bajac, N. Ly, A. Tocny