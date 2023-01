Neige et verglas : vague de froid sur toute la France

Ce chauffeur poids lourds et ses chaînes à neige ont fait des envieux ce matin. À Thiers, sur l'autoroute entre Clermont-Ferrand et Lyon, de nombreux camions et voitures patinent. Les autoroutes couvertes de neige ont parfois provoqué des accidents. Des automobilistes surpris à l'heure de partir travailler, comme ici en Haute-Marne. À 350 kilomètres de là, dans le Cher, c’est le même constat et la même vigilance au volant. Dix centimètres de neige sont tombés la nuit dernière dans le Sud du département et la sécurisation des routes continue, comme le chargement des saleuses en fin de journée. La neige doit encore tomber cette nuit, couplée à des températures négatives. Le risque d'accident est important, alors les services départementaux s'apprêtent à passer la nuit sur le terrain. Un paysage polaire s’installe dans le Sud Ouest, comme ici à Tarbes, dans les Hautes-Pyrénées cette après-midi, ou encore à Lacanau en Gironde. C’est un épisode neigeux furtif, mais assez important pour transformer les paysages de la côte Atlantique. Depuis deux heures à Bordeaux, la neige est tombée en quantité, du jamais-vu depuis onze ans. TF1 | Reportage S. Chevallereau, E. Vinzent, C. Olive