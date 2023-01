Neige, froid : à quoi s'attendre ces prochains jours ?

Le son du blizzard et une palette de noir et blanc, serait-ce le grand retour de l’hiver ? Ils en ont eu la primeur dans le Jura ce lundi dans la matinée, comme dans toutes les stations de ski. Demain, la neige tombera encore plus bas, dès 400 mètres d’altitude en montagne, et peut-être jusqu’en plaine en soirée, de la Normandie à l’Est, en passant par l’Île-de-France. “Ça va tenir à un ou deux degrés, il suffit qu’il y ait un degré de plus que ce que l’on a prévu, et puis, ça reste de la pluie ou de la neige fondue. Et puis un degré de moins, ça devient de la neige, et ça peut tenir au sol. Alors, au maximum, on attend entre un et cinq centimètres. Ce n’est pas non plus une grosse couche, mais on peut avoir quand même des sols qui blanchissent”, a stipulé Louis Bodin, météorologiste à TF1. Cette vague de froid va durer toute la semaine. Alors si vous prenez la route, voici deux conseils d’un professionnel jurassien, “Avoir une pelle avec soi, et prendre son temps, calmement”, explique Samuel Bez, employé communal à la Chaux, en Doubs. Le froid s’accentuera mercredi, avec des températures inférieures aux moyennes de saison. TF1 | Reportage E. Lefebvre, E. Blonz, G. Martin