Neige, froid : le retour de l'hiver

Une tempête de neige en plein mois d'avril. Au Valtin, dans les Vosges, on est passé en trois jours de température quasi-estivale, à celle d'un mois de janvier. Philippe Lang, responsable de la brasserie "La Schlutcht", range donc sa terrasse. Retour de l'hiver et retour en enfance pour ces deux copines, interviewées. Elles sont revenues exprès pour profiter de la neige. Les habitants rappellent toutefois qu’ avoir de la neige mi-avril en ces lieux, ce n'est pas si rare. La surprise, c'est surtout l'écart de température avec ces derniers jours. À Gilley, dans le Doubs, une famille a ressorti en urgence les affaires d'hiver. Et ne vous fiez-pas aux apparences, à Clermont-Ferrand, il n'y a pas de neige, mais il ne fait pas chaud non plus. Six degrés en fin de matinée, c'est 18 de moins que ce week-end. Dans le centre et l’Est du pays, Météo France alerte, par endroit, sur des risques de gelées et de la neige dès 300 mètres. Un retour de l'hiver qui devrait durer au moins jusqu'au milieu de la semaine prochaine. TF1 | Reportage F. Litzler