Neige en Haute-Loire : nuit et journée de galère sur les routes

Plus de 60 kilomètres de route nationale, principalement entre Saint-Étienne et le Puy-en-Velay, ont été paralysés dans la nuit du lundi 29 octobre. Sur cet axe très fréquenté, il est tombé plus de 60 centimètres de neige. Certains véhicules, équipés, n'ont pas résisté. La circulation n'a été rétablie que dans l'après-midi de ce mardi 30 octobre. Une attente interminable pour les automobilistes qui ont attendu les secours parfois sans boire ni manger.